Algerien: Veteran des Unabhängigkeitskrieges Bouregaa gestorben

Der Veteran des algerischen Unabhängigkeitskrieges und Regierungskritiker Lakhdar Bouregaa ist tot. Der 87-Jährige starb nach Angaben seiner Familie vom Donnerstag am Mittwoch in einem Krankenhaus in Algier, wo er nach einer Coronavirus-Infektion behandelt wurde. Bouregaa war in der Zeit der französischen Kolonialherrschaft ein regionaler Befehlshaber der Nationalen Befreiungsarmee, die gegen Frankreich kämpfte.

1963, ein Jahr nach der Unabhängigkeit Algeriens, gründete er die Front der Sozialistischen Kräfte, eine der ältesten Oppositionsparteien Algeriens. Bouregaa war auch zuletzt eine bedeutende Stimme der Opposition gegen die algerische Regierung. Er sprach sich gegen den Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika aus und beteiligte sich an den Massenprotesten, die Bouteflika im April 2019 zum Rücktritt zwangen.

Mehrfach war er wegen seiner öffentlichen Kritik an der algerischen Regierung verhaftet worden. Erst im Jänner war der damals 86-Jährige nach einer sechsmonatigen Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Auch aus dem Gefängnis heraus brachte er seine Unterstützung der Protestbewegung, die weiter für ein Algerien ohne Korruption und Misswirtschaft durch die Straßen zog, zum Ausdruck.