Algerien: Präsident in Deutschland in Behandlung und "stabil"

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune wird in Deutschland medizinisch behandelt. Tebboune habe nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung mit der Behandlung in einer deutschen Klinik begonnen, teilte das algerische Präsidialamt am Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Der Gesundheitszustand des 74-jährigen Präsidenten sei "stabil" und gebe "keinen Grund zur Sorge".

Tebboune hatte sich vergangene Woche wegen des Verdachts auf Corona-Infektionen bei mehreren seiner Berater freiwillig in Quarantäne begeben. Einige Tage später war er überraschend in ein Militärkrankenhaus in Algier verlegt und von dort am Mittwoch nach Deutschland überstellt worden. Details zu seinem genauen Aufenthaltsort gab es auch am Donnerstag noch nicht. Auch die Frage, ob er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, blieb weiter offen.

Das 42-Millionen-Einwohner-Land Algerien hat bisher nach Angaben der Behörden mehr als 57.000 Corona-Fälle registriert. Mindestens 1941 Menschen sind demnach im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Tebboune war im Dezember 2019 zum Staatsoberhaupt des flächenmäßig größten afrikanischen Landes gewählt worden. Er ist Nachfolger von Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika, der nach 20 Jahren im Amt auf Druck der Armee hin und nach anhaltenden Massenprotesten im Land zurückgetreten war. Am Sonntag soll die Bevölkerung Algeriens über eine Verfassungsänderung abstimmen. Die Änderungen sollen Teil der Reformen sein, die Tebboune nach seiner Wahl im vergangenen Dezember zugesagt hatte.

Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hätten Tebboune eine baldige Genesung gewünscht, schrieb das Präsidialamt.