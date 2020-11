Äthiopien: Nach Angriff "zu militärischer Konfrontation gezwungen"

Nach dem Angriff einer politischen Gruppe auf Streitkräfte in Äthiopien fühlt sich die Regierung nach eigenen Angaben zu einer "militärischen Konfrontation gezwungen". Das Büro von Ministerpräsident Abiy Ahmed warf der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) vor, am Mittwoch eine Militärbasis in der Region Tigray angegriffen zu haben. Die Regierung habe bisher versucht, eine militärische Auseinandersetzung mit der TPLF zu vermeiden.

"Die letzte rote Linie wurde mit den Angriffen von heute Morgen überschritten und die Föderalregierung ist somit zu einer militärischen Konfrontation gezwungen", hieß es. Dem örtlichen Fernsehsender Tigray TV zufolge wurde der Luftraum über der Region geschlossen. Das Internet und die Telefonverbindung in Tigray waren zum Teil unterbrochen.

Seit Monaten bauen sich Spannungen zwischen der TPLF und der nationalen Regierung auf. Die TPLF war die dominante Partei in der Koalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang regierte. Dies änderte sich, als Abiy 2018 an die Macht kam; er brachte Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die in der früheren Parteienkoalition vertretene TPLF nicht beitrat. Die TPLF und viele Menschen in Tigray, aber auch etwa in der Region Oromia, fühlen sich von der nationalen Regierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie. Die TPLF ist derzeit die regierende Partei in der Region Tigray.

In dem Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern herrschen große Spannungen zwischen ethnischen und politischen Gruppen. Abiy erhielt im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis, vor allem für den Friedensschluss mit dem Langzeit-Rivalen Eritrea. Allerdings sind die Spannungen und Konflikte in Äthiopien unter Abiy angestiegen.