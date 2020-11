Addiko bis September mit 6,4 Millionen Euro Verlust

Die Addiko Bank hat in den ersten neun Monaten 2020 einen Nettoverlust von 6,4 Millionen Euro geschrieben. Das war dank eines Gewinns im dritten Quartal um die Hälfte weniger als zum ersten Halbjahr (Verlust 12,2 Mio. Euro). In den ersten drei Quartalen 2019 hatte die Bank 23,4 Mio. Euro Nettogewinn gemeldet. Die Unsicherheiten in der Coronakrise haben die Kredit-Risikokosten und Rückstellungen neuerlich ansteigen lassen, auf mittlerweile 37,8 Mio. Euro bis September.

Die Addiko Bank ist 2015 aus den Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen. Seit 2019 notiert die Bank an der Wiener Börse.

Das operative Ergebnis vor Kreditrisikokosten ist nach Bankangaben um 48 Prozent auf 42,4 Mio. gestiegen, unterstützt worden sei dies durch Kostenoptimierungen, teilte das Institut am Mittwoch mit.

Die harte Kernkapitalquote habe sich auf 19,2 Prozent verbessert. Die ursprünglich vorgeschlagene Dividende für das Jahr 2019 bleibe von der aktuellen Kapitalquote abgezogen. Der Vorstand sieht eine bedingte Dividendenentscheidung bei der bevorstehenden virtuellen Hauptversammlung am 27. November 2020 vor. Bei dieser Hauptversammlung muss wie berichtet auch ein Ersatz für den zurückgetretenen Aufsichtsratspräsidenten und seinen Vize gekürt werden.

Für das Gesamtjahr 2020 hat Addiko den Ausblick überarbeitet und erwartet nun Bruttokundenforderungen von 3,6 Mrd. (zuvor 3,5 Mrd. Euro) und Kreditrisikokosten bei maximal 1,5 Prozent auf durchschnittliche Kredite und Forderungen an Kunden (zuvor 1,1 bis 2,2 Prozent). Die übrigen Vorschaupositionen blieben gleich, darunter ein erwarteter Rückgang beim Nettobankergebnis um 7 bis 10 Prozent.