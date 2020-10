Abgabenbetrug mit Tanksystem: Prozess vertagt

Vier Männer sind am Mittwoch in Wels wegen Abgabenbetrug, Veruntreuung und Untreue vor Gericht gestanden. Der Erstangeklagte soll als Angestellter einer großen Firma bei einer Tankstelle ein System aufgebaut haben, mit dem er jahrelang Umsatzsteuer auf ein privates Konto umleitete. Sein Nachfolger soll das System weitegeführt und zwei mitangeklagte Vorgesetzte weggesehen haben. Der Schaden dürfte rund eine Million Euro betragen. Der Prozess wurde auf Dezember vertagt.

Der Hauptangeklagte, der sich im Gegensatz zu den anderen teilweise schuldig bekannte, soll ein sogenanntes Netto-Tanksystem für Lkw entwickelt haben. Dabei zahlen Firmenkunden beim Tanken nur den Nettobetrag, die Umsatzsteuer holt man sich vom Finanzamt zurück. Das System war praktisch und florierte - allerdings offenbar etwas zu gut. Denn es wurden auch Lkw mit Überstellungskennzeichen auf diese Weise abgerechnet, was nicht legal ist. Das Geld vom Finanzamt floss in diesen Fällen offenbar auf das Konto des Hauptbeschuldigten.

Als der Mann gekündigt wurde, soll sein Nachfolger das System weitergeführt haben. Er will aber gar nicht gewusst haben, dass das nicht rechtens war, er habe keine Einschulung bekommen und alles so weitergeführt wie sein Vorgänger es gemacht habe, sagte er sinngemäß. Die Angeklagten wiesen sich in der Verhandlung weitgehend gegenseitig die Verantwortung zu.

Der Schöffensenat vertagte die Verhandlung am Abend. Weitere Termine wurden für 14. und 16. Dezember angesetzt. Es sollen noch zahlreiche Zeugen gehört werden, um Licht in die Machenschaften, über die teilweise nicht einmal die Angeklagten den genauen Überblick haben dürften, zu bekommen.