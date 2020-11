Abfahrt der A1 im Raum St. Pölten am Wochenende gesperrt

Im Zuge der Arbeiten am Knoten St. Pölten wird am Wochenende in Richtung Linz die Abfahrt der Westautobahn (A1) auf die Kremser Schnellstraße (S33) gesperrt. Nicht passierbar ist der entsprechende Abschnitt nach Angaben der Asfinag von Freitag, 20.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr. In diesem Zeitraum finden Asphaltierungstätigkeiten statt, hieß es am Donnerstag. Eine Umleitung über die Anschlussstelle St. Pölten Süd der A1 wird eingerichtet.