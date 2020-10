ABA: Deutlicher Rückgang bei Ansiedelungen für 2021 und 2022 erwartet

Die zum Wirtschaftsministerium gehörende Standortagentur Austrian Business Agency (ABA) rechnet für die kommenden zwei Jahre 2021 und 2022 mit einem "signifikanten Rückgang bei der Zahl der Ansiedelungen". Gegen Ende des Jahres seien die Neuanfragen deutlich gesunken. Für heuer rechnet die ABA in etwa mit einem Jahresergebnis, das ungefähr ein Viertel unter dem Vorjahr liegt, so die Agentur am Donnerstag in einer Aussendung.

In den ersten drei Quartalen 2020 hat die ABA 309 ausländische Unternehmen bei ihrer Ansiedlung betreut. Damit seien insgesamt 547,4 Mio. Euro in Österreich investiert und 1.899 Arbeitsplätze geschaffen worden. In der Vorjahresperiode wurden 396 Firmen betreut, die Investitionssumme betrug 1,54 Mrd. Euro und es wurden 4.092 Arbeitsplätze geschaffen.

Der Rückgang zum Vorjahr erkläre sich auch dadurch, dass "die meisten der realisierten Projekte 2020 in ihrem Expansionsprozess bereits weit fortgeschritten waren und sich von der Coronakrise glücklicherweise nicht abschrecken ließen, nach Österreich zu kommen", sagte Marion Biber, Managing Director der Abteilung Invest in Austria, laut Aussendung.

Nun sei in Anbetracht der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren vor allem wichtig, "bereits angesiedelte Unternehmen in Österreich zu halten und weiter Anreize zu schaffen, um im internationalen Wettbewerb als Standort attraktiv zu bleiben," so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Um darüber hinaus die Abhängigkeit von ausländischer Produktion zu reduzieren, werde die ABA in Zukunft gezielt Firmen im Bereich Digitalisierung, Life Sciences und Medtech ansprechen.