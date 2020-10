Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wird sich heute, 11.30 Uhr, aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen in einer Rede zur aktuellen Corona-Situation in Oberösterreich äußern. Übertragen wird via Facebook-Livestream auf der Seite des Landes OÖ unter www.facebook.com/ooe.gv.at. Das teilte die Presseabteilung des Landes mit. Die APA wird berichten.