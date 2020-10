Das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Portugal in Portimao beginnt mit halbstündiger Verspätung erst um 15.30 Uhr. Grund für die Verzögerung sind Reparaturarbeiten in Kurve 14 auf dem Autodromo Internacional do Algarve. In dieser hatte sich im dritten freien Training am Streckenrand ein Kanaldeckel aus der Verankerung gelöst.