A V I S O: Expertenrunde mit Regierungsspitze zu Spitalskapazitäten

Die Bundesregierung lädt morgen, Donnerstag, um 13 Uhr zu einer Runde mit Experten zur Ressourcenlage (Intensivkapazitäten) an Österreichs Krankenhäusern ein. An dem Treffen nehmen auf Regierungsseite Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) teil. Für 14.00 Uhr sind Statements im Bundeskanzleramt geplant. Die APA wird in Wort, Bild und per Video-Livestream berichten.