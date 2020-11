A V I S O - APA-Liveblog zur US-Wahl

Morgen findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Während der demokratische Ex-Vizepräsident Joe Biden mit einem deutlichen Umfragevorsprung in den Wahltag geht, hofft Amtsinhaber Donald Trump mit Blick auf die republikanische Parteifarbe auf eine "riesige rote Welle" in der letzten Phase. Die APA bietet zu dem weltpolitischen Ereignis des Jahres einen Liveblog an. Die Berichterstattung kann über den Link http://go.apa.at/9EqgeqFs verfolgt werden.

