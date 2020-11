A V I S O - APA-Liveblog zu Schüssen in Wiener Innenstadt

In der Wiener Innenstadt sind heute, Montag, am Abend Schüsse gefallen. Nach Berichten verschiedener Medien soll es sich um einen Anschlag auf die Synagoge in der Seitenstettengasse handeln. Das Innenministerium sprach gegenüber der APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Ein Täter soll tot sein, ein weiterer befand sich möglicherweise auf der Flucht.

Die APA hat dazu einen Liveblog gestartet, der unter diesem Link mitverfolgt werden kann: http://go.apa.at/sgy6LyTn

