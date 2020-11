A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Donnerstag, u.a. über folgende Themen:

* Biden fehlt nur noch ein Staat zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl - Biden steht vor dem Sieg bei der US-Präsidentenwahl (Zusammenfassung APA0036) - Weiter Kopf-an-Kopf-Rennen in Georgia (APA0121) - Experten: US-Wahlsystem besonders anfällig für Klagen (APA-Hintergrund 0041) - Die US-Wahl und die Gerichte: Alptraum von 2000 vor Wiederholung? (Hintergrund APA0029) - Republikaner in Europa: Es wird friedliche Machtübergabe geben (APA-Interview bis 15.00 Uhr) - Pressestimmen (APA0100) - GRAFIK - LIVEBLOG http://go.apa.at/9EqgeqFs * Internationale Reaktionen und Entwicklungen nach Anschlag in Wien - Anschlag in Wien - Auch in Deutschland Debatte über Gefährder (APA0127) - Europaministerin Edtstadler und niederländischer Außenminister Blok entzünden Kerze zum Gedenken an die Opfer (Abend) BILD * Europaministertreffen der "frugalen" Staaten in Wien BILD (Nachmittag) - 14.00 Uhr Außenminister Schallenberg empfängt niederländischen Amtskollegen Blok BILD * Weißrussische Oppositionsführerin Tichanowskaja in Wien - 14.00 Uhr Treffen mit Kanzler Kurz BILD VIDEO - Völkerrechtsprofessor Benedek präsentiert OSZE-Bericht zur Menschenrechtslage in Belarus (Nachmittag) * Berg-Karabach - Aserbaidschan nimmt sieben weitere Orte ein (APA0579 v. 4.11.) * Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche mit Coronavirus infiziert (APA004)

Diensthabende Vormittag: Alexandra Demcisin/Michael Anheier Nachmittag: Christoph Großkopf/Alexandra Angell Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

-------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at --------------------------------------------------------------------