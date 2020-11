A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Mittwoch, u.a. über folgende Themen:

* Trump vs. Biden: Warten auf Resultate nach US-Wahl GRAFIK - Trump beansprucht Sieg und will vor Supreme Court ziehen (Zusammenfassung APA0129) - Trumps Basis bröckelt - Aber Zulauf von Latinos (Hintergrund APA0037) - Nervöse Anspannung statt Feierstimmung (Feature APA0060) - Barrikaden und Schreiduelle: Angespannte Wahlnacht in New York (Feature APA0068) - Bidens Durchmarsch bleibt aus (Dokumentation APA0097) - Trump gegen Biden: Die Entscheidung im Minutenprotokoll (Dokumentation APA0101) - Experte: Kein Zurück zu traditionellem Verhältnis zu EU (APA-Interview 0138) - Rendi-Wagner: Trump überschreitet Grenze (APA0155) - GRAFIK Wahlmännerstimmen 1268-20, Format 88 x 130 mm - GRAFIK Kongresswahlen 1269-20, Format 88 x 90 mm - LIVEBLOG http://go.apa.at/9EqgeqFs * Nach Terroranschlag in Wien - Kurz und Macron planen gemeinsame Initiativen (APA0032) - Schallenberg spricht beim Europarat (APA0047) - Saudi-Arabien: Im Widerspruch zu allen Religionen (APA0048) - Tajani fordert europäisches FBI (APA0083) - Burg von Ljubljana in rot-weiß-rot (APA0001) - Pressestimmen (APA0086/0146) - Medienexperte: Karikaturen legitim und notwendig (APA-Interview 0130) * Berg-Karabach - militärische Vorentscheidung könnte bevorstehen (APA-Hintergrund bis 14.00 Uhr) * Äthiopien: Nach Angriff "zu militärischer Konfrontation gezwungen" (APA0169)

Diensthabende Vormittag: Christina Schwaha/Michael Anheier Nachmittag: Christoph Großkopf/Petra Edlbacher Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

-------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at --------------------------------------------------------------------