A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Montag, u.a. über folgende Themen:

* US-Wahl - LIVEBLOG http://go.apa.at/9EqgeqFs - Kraftakt Trumps zum Wahlkampfende - Sorge wächst vor Wahlnacht (Zusammenfassung APA005) - Trump erwägt Entlassung von US-Seuchenexperte Fauci - Trump schlägt Kurz bei Präsenz in österreichischen Tageszeitungen (Medienanalyse von APA-Comm APA023) - Trump-Anhänger rammten Fahrzeug von Biden-Kampagne (APA006) - Lady Gaga liefert sich Twitter-Fehde mit Trump-Team (APA112) - Internationale Pressestimmen (APA113) - Weitere Hintergründe Bereits gesendet: - Warum Überweisungen an Kubaner die Wahl entscheiden könnten (APA-Hintergrund APA029 vom 1.11.) - Optimistische Trump-Anhänger in Bidens Geburtsstadt (APA-Hintergrund APA019 vom 1.11.) - Was, wenn Trump nicht geht? (APA-Hintergrund APA018 vom 1.11.) - Sorgen wegen Trumps "Armee" der Wahlbeobachter (APA-Hintergrund APA024 vom 31.10.) - Werden manche Wähler in den USA benachteiligt? (APA-Faktencheck APA056 vom 31.10.) - Was die Wahl für Klimaschützer so wichtig macht (APA-Hintergrund APA015 vom 31.10.) * Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie - Deutsche Gewerkschaft fordert zweites Konjunkturpaket (APA011) - WHO-Leiter als K1-Person in häuslicher Quarantäne (APA004) - EVP-Weber warnt vor Scheitern von EU-Wiederaufbaufonds (APA002) - Generalaudienz mit Papst ab Mittwoch ohne Gläubigen (APA094) * Sandu unerwartet Erste bei Präsidentenwahl in Moldau: Stichwahl nötig (APA021) * Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach - Weitere Kämpfe in Berg-Karabach - Armenien wendet sich an Moskau (Zusammenfassung APA170 vom 1.11.) * Tausende Unterstützer feierten Thailands König in Hauptstadt Bangkok (APA045) * Brand vor dem Registrierlager von Samos - niemand verletzt (APA040) * Lage in Weißrussland - Zehntausende bei neuen Protesten gegen Lukaschenko - Viele Festnahmen (Zusammenfassung APA283 vom 1.11.) * Außenminister Schallenberg verurteilt Angriffe auf Journalisten (APA025) * Nigel Farage macht seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei (APA012) * Umstrittene Präsidentenwahl in Tansania: Oppositionelle festgenommen (APA098) * EU mahnt Österreich wegen radioaktiven Abfalls (APA095) * Nur geringe Beteiligung an Verfassungsreferendum in Algerien (APA007) * Macron schickt nach Anschlag in Nizza Innenminister nach Tunesien (APA003) - "Französischer Islam" als Lehrstoff (APA216 vom 1.11.) - Neue Festnahmen nach Nizza-Angriff - Messen unter strenger Bewachung (Zusammenfassung APA129 vom 1.11.) * Whistleblower Snowden will russische Staatsbürgerschaft beantragen (APA061)

