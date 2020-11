A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Sonntag, u.a. über folgende Themen:

* US-Wahl - LIVEBLOG http://go.apa.at/9EqgeqFs - Trump und Biden in der Schlussoffensive (Zusammenfassung APA015) - Warum Überweisungen an Kubaner die Wahl entscheiden könnten (APA-Hintergrund APA029) - Optimistische Trump-Anhänger in Bidens Geburtsstadt (APA-Hintergrund APA019) - Was, wenn Trump nicht geht? (APA-Hintergrund APA018) - Rockstar Bruce Springsteen unterstützt Kampagne von Biden (APA011) - Trump rechnet mit spätem Ergebnis und Chaos (APA003) - Streit über Drive-Through-Abstimmung in Texas (APA002) - dazu: - Sorgen wegen Trumps "Armee" der Wahlbeobachter (APA-Hintergrund APA024 vom 31.10.) - Werden manche Wähler in den USA benachteiligt? (APA-Faktencheck APA056 vom 31.10.) - Was die Wahl für Klimaschützer so wichtig macht (APA-Hintergrund APA015 vom 31.10.) * Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie - Frankreich rechnet mit Defizit von 248 Mrd. Euro (APA004) - Erneut gewaltsame Proteste gegen Maßnahmen in Spanien (APA063; siehe auch Zusammenfassung APA184 vom 31.10.) * Konflikt um Berg-Karabach: Neue Angriffe auf Städte und Dörfer (APA064) * Entwicklung in Weißrussland (Belarus) - Erneute Großdemonstration geplant - Runder Tisch mit Zivilgesellschaft in Wien geplant (APA032) * Präsidentenwahl in der Republik Moldau (Moldawien) - Prorussischer Präsident in Republik Moldau kämpft um Wiederwahl (APA030) * Wahlkommission: Regierungspartei gewann Parlamentswahl in Georgien (APA010) - Opposition in Georgien will Parlamentswahl nicht anerkennen (APA041) * Festnahme nach Schüssen auf orthodoxen Priester in Lyon (APA343 vom 31.10.; siehe auch Zusammenfassung APA330 vom 31.10.) * Nach Nizza-Angriff: Weitere Festnahmen und Forderung nach EU-Antwort (Zusammenfassung APA308 vom 31.10.) * Deutscher Terrorverdächtiger mit möglichem Frankreich-Konnex (APA006) * CDU-Vorsitzkandidaten einigten sich auf Parteitag Mitte Jänner (Zusammenfassung APA001)

