A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

* US-Wahlkampf - LIVEBLOG http://go.apa.at/9EqgeqFs - Trump gab "Freund" Farage bei Wahlkampfrede die Bühne (APA0006) - Kampfjet fing bei Trump-Rede Flugzeug ab (APA0004) - Barrett hielt sich bei Entscheidung zu Briefwahl in Pennsylvania raus (APA0005) - Stimmzettel in zwei US-Staaten dürfen nach Wahltermin ankommen (Zusammenfassung APA0045) - Am Ende der Schreckensjahre? Die NATO zittert der US-Wahl entgegen (APA0103) - Hillary Clinton gehört US-Wahlkollegium im Bundesstaat New York an (APA0106) * Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie - Virtueller EU-Sondergipfel (Abend) - Wieder gewaltsame Proteste in Italien (APA0049) - UNO und Weltbank dringen auf offene Schulen (APA0018) - Schweiz nimmt Österreich von Roter Liste (APA0079) - EU-Gesundheitsminister beraten über Rolle der EU bei WHO-Reform (APA-Vorschau 0047) * Internationale diplomatische Spannungen um Mohammed-Karikaturen (Nach Entwicklung) - Internationale Pressestimmen (Nachmittag) - UNO-Vertreter "sehr besorgt" (APA0131) * Mindestens zwei Tote bei Messerangriff in Nizza (APA0116, APA0135) * Entwicklung bei Protesten gegen Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in Polen - Internationale Pressestimmen (Nachmittag) * Europaministerin Edtstadler in Dänemark BILD (Nachmittag) * Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach - Treffen der Außenminister Mnazakanjan und Bayramov in Genf (Nach Entwicklung) * Entwicklung in Weißrussland (Belarus) * Offenes Rennen bei Präsidentschaftswahl in Moldau (APA-Vorschau 0101) * UNO: Zwei humanitäre Helfer in Somalias Hauptstadt getötet (APA0085) * Venezolanische Regierung berichtet von Terrorangriff auf Ölraffinerie (APA0011) * Bericht: Fast 200.000 ausreisepflichtige Asylbewerber in Deutschland (APA0010) * Gefängnisaufstand in Afghanistan - Acht Tote und zwölf Verletzte (APA0050 ) * Senegals Präsident Sall löste Regierung auf (APA0068) Diensthabende Früh/Vormittag: Christina Schwaha/Christoph Großkopf Diensthabende Nachmittag/Abend: Elisabeth Hilgarth/Edgar Schütz Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

