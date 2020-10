A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Mittwoch, u.a. über folgende Themen:

* PK Europaministerin Edtstadler empfängt spanischen BILD Staatssekretär für die Europäische Union Juan González-Barba Pera (bis 15.30 Uhr) * Entwicklungen im US-Wahlkampf LIVEBLOG http://go.apa.at/9EqgeqFs - Biden: Trump hat "weiße Flagge" vor Coronavirus geschwenkt (APA0002) - Seite der Wahlkampagne von Präsident Trump offenbar gehackt (APA0006, APA0009) - Melania Trump warb bei Solo-Wahlkampfauftritt für ihren Mann (APA0012) - Beverly Hills sperrt am Wahltag Shoppingmeile Rodeo Drive (APA0018) - Schon jetzt halb so viele Wähler wie 2016 (Zusammenfassung APA0036) - Abstimmung per Brief birgt gewaltige Sprengkraft (Hintergrund APA0096) - Umfrage: US-Präsident Trump in EU chancenlos - Ausnahme Polen (Hintergrund APA0097) - TV-Debatte: Unklarheit über Ausgang, Corona als Hauptthema (APA0098) (Sperrfrist 21:00) - US-Wahl teilt die Welt in zwei Lager (Hintergrund APA0120) - Grafiken: - Wahlsystem GRAFIK 0104-20, 88 x 148 mm - Wahlen seit 1992 GRAFIK 0927-20, 88 x 164 mm - Machtgefüge Präsident-Kongress GRAFIK 1242-20, 88 x 134 mm - Präsidenten seit 1789 GRAFIK 1243-20, 88 x 226 mm * Entwicklung im Karikaturen-Streit zwischen Frankreich und islamischer Welt - Nach türkischem Boykottaufruf - Türkei kritisiert "Charlie Hebdo"-Karikatur von Erdogan als abstoßend (APA0063) * Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie - Iranischer Parlamentspräsident positiv getestet (APA0040) - Südafrikas Präsident begibt sich in Selbstquarantäne (APA0055) - Mit dem Virus verbreitet sich die Verschwörung (Hintergrund APA0071) - EU-Spitzen beraten virtuell über Koordinierung (Vorschau APA0079) * Slowenische Medien protestieren gegen wachsenden politischen Druck (bis 14.00 Uhr) * Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach * Brexit: Bemühungen um Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU * Präsidenten- und Parlamentswahlen in Tansania * Entwicklung um Proteste in Thailand * Entwicklung in Weißrussland * Europarat kritisiert Bedingungen von Polizeigewahrsam in Polen (APA0005) * Erneut Ausschreitungen in Philadelphia nach Tod von Afroamerikaner (APA0014) * Streit über Abtreibungsrecht erreicht polnisches Parlament (APA0037) * Streit um Abtreibungsrecht in Polen: Organisation rief zu Streik auf (Zusammenfassung APA0041) * Deutscher FDP-Chef bezweifelt Verfassungsmäßigkeit der Corona-Pläne (APA0082) * Deutsche Regierung beschloss Mindestlohn-Anhebung auf 10,45 Euro (APA0121)

