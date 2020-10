A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Freitag, u.a. über folgende Themen:

* Trump und Biden lieferten gesittete letzte TV-Debatte (Zusammenfassung APA0030) - LIVEBLOG auf http://go.apa.at/9EqgeqFs - CNN-Umfrage: Mehrheit sieht Biden als Sieger der TV-Debatte (APA0049) - Kurs auf höchste Beteiligung seit 112 Jahren (APA0003) - Sanktionen gegen Iran wegen angeblicher Wahleinmischungen (APA0015) - Botschafter Traina: "Ausgang sehr schwer vorherzusehen (APA0046) - Neue Sachlichkeit im Präsidentschaftswahlkampf der USA (Hintergrund APA0038) - Kein Chaos, aber viele Vorwürfe: Hartes TV-Duell von Trump und Biden (Hintergrund APA0053) - Zitate: Aus der TV-Debatte zwischen Trump und Biden (APA0036) * Internationale politische Auswirkungen der Corona- Pandemie - Einreisebestimmungen für Österreicher im europäischen Ausland (APA0043) GRAFIK 1229-20 - Bayern: Testpflicht für Grenzpendler aus Risikogebieten (APA0136) - Corona-Ampel - EU-weit nur Regionen in Griechenland und Finnland grün (APA0174) - Ehemann von Spahn positiv getestet (APA0123) * Von der Leyen trifft nach Selbstisolierung Castex und Rutte (Nachmittag bzw. Abend) * Hohe Unterstützung für Demokratie in Österreich - Umfrage (APA0163) * Lage im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan über Berg-Karabach - SOS-Kinderdorf Ganja in Aserbaidschan evakuiert (APA0141) - Macron empfing armenischen Präsidenten in Paris (APA0008) * NATO-Verteidigungsminister beraten über Irak und Afghanistan (Nachmittag) * Debatte über Papst-Aussagen zu Rechten von Homosexuellen - Internationale Pressestimmen (APA0104) * Sieben Tage Außenpolitik (bis ca. 12.00 Uhr) Diensthabende Vormittag: Alexandra Demcisin/Alexandra Angell Nachmittag: Petra Edlbacher/Thomas Schmidt Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

