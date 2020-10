93 mutmaßliche Linksextreme in Türkei festgenommen

Türkische Einsatzkräfte sind gegen mutmaßliche Mitglieder einer linksextremen Organisation vorgegangen. 93 Menschen in zwölf Provinzen seien festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Insgesamt seien die Festnahmen von 120 Menschen angeordnet worden.

Die linksextreme Organisation DHKP-C gilt in der Türkei als Terrorgruppe. Die Festgenommenen besetzten hohe Posten in der Organisation, hieß es. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, Anschläge geplant zu haben. Hintergründe wurden zunächst nicht genannt. Bei der Operation seien zudem große Mengen Dokumente beschlagnahmt worden.

Die Türkei geht regelmäßig gegen mutmaßliche Mitglieder und Verbündete der DHKP-C vor. Der Gruppe wird unter anderem zur Last gelegt, in der Vergangenheit mehrere Anschläge in der Türkei verübt zu haben.

Zuletzt waren die Menschenrechtsanwältin Ebru Timtik und ein Mitglieder der Folk-Band Grup Yorum, Ibrahim Gökcek, im Hungerstreik gegen ihre Inhaftierung gestorben. Ihnen wurden Verbindungen zur DHKP-C vorgeworfen. Beide hatten Terrorvorwürfe stets von sich gewiesen.