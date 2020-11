59 mutmaßliche Islamisten in Ägypten zu je 15 Jahren Haft verurteilt

Wegen ihrer Beteiligung an Protesten gegen den Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 sind dutzende Angeklagte in Ägypten zu mehrjähriger Haft verurteilt worden. 59 mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Muslimbruderschaft erhielten Strafen von je 15 Jahren, wie am Donnerstag aus Justizkreisen in Kairo verlautete. Fünf Angeklagte wurden zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, während 29 Beschuldigte freigesprochen wurden.

Die Verurteilten wurden schuldig gesprochen, nach der Entmachtung Mursis durch das Militär ein Protestlager in Kairo organisiert oder sich an der wochenlangen Kundgebung beteiligt zu haben. Einige der Angeklagten standen wegen der Tötung von Sicherheitskräften oder der Errichtung von Straßenblockaden vor Gericht. Gegen die Urteile kann Einspruch eingelegt werden.

Die Sicherheitskräfte hatten das Protestlager im Zentrum von Kairo im August 2013 unter Einsatz massiver Gewalt geräumt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden dabei mehr als 800 Demonstranten getötet.

Nach der Entmachtung Mursis durch das Militär unter Führung des heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi waren die Sicherheitskräfte landesweit mit äußerster Härte gegen die Muslimbruderschaft vorgegangen. Hunderte Islamisten und Gegner der neuen Regierung wurden inhaftiert und in Massenprozessen verurteilt. Die Muslimbruderschaft, der auch Mursi entstammte, war im Dezember 2013 als Terrororganisation eingestuft und verboten worden.