59-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tirol schwer verletzt

Ein 59-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Imst in Tirol schwer verletzt. Der Mann führte in einem Rohbau alleine Schalungsarbeiten auf einer gesicherten Brüstung durch, als er plötzlich abstürzte. Er schlug nach etwa viereinhalb Metern auf einem betonierten Schacht auf und fiel danach noch rund zwei Meter zu Boden, berichtete die Polizei. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.