58. Viennale - "Slow Machine": Indie-Lynch im Hitchcock-Tempo

"Slow Machine" ist richtiges Indiefutter. Gedreht von den Neoregisseuren Paul Felten und Joe DeNardo, deren Biografie zwischen verschiedensten Professionen changiert, die sich unter dem Titel "irgendwas mit Kunst" subsumieren lassen, ist die No-Budget-Produktion ein fragmentierter Genrehybrid geworden. Gedreht in körnigem 16mm reihen sich Sequenzen aneinander, für die die Schauspielerin Stephanie (Stephanie Hayes) als Bindeglied dient. Am Montag und Freitag bei der Viennale.

Eine Crew aus drei Personen um die beiden Regisseure DeNardo und Felten, die auch das Drehbuch für ihr Debüt geschrieben und die Kamera geführt haben, war das Kernteam für das Shooting. Und doch gelang es, eine spannende Besetzung aus Hayes, in den USA für experimentelles Theater bekannt, der Musikerin Eleanor Friedberger und nicht zuletzt Indiestar Chloe Sevigny vor der Kamera zusammenzutrommeln.

"Slow Machine" spielt dabei überwiegend in Brooklyn und weist schon in der Optik auf die Herkunft der 70er hin, lässt an "Shaft" oder das New York eines Andy Warhol denken. Die mit wechselnden Dialekten und Akzenten sprechende Schauspielerin Stephanie ist mit dem Cop Gerard zusammen, der sich als zwielichtig entpuppt. So schnell wie sie sich kennengelernt haben - in einem Appartement, in dem sie morgens ohne Erinnerung erwacht - endet die Beziehung. Stephanie ist bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker, versteckt sich vor ihrem Ex-Freund in einem Landhaus, wo eine Band an ihrem neuen Album arbeitet.

All dies wird in anachronistischen Sequenzen erzählt, die sich teils variiert wiederholen und die letztlich einzig das geschulte Zuseherhirn in eine Reihenfolge bringt, die im Werk selbst nicht angelegt ist. Im Kern kreist dieses eher um Fragen von Paranoia und Realität, unterstützt von einem ostentativen, unheimlichen Soundtrack. Streckenweise entsteht so etwas wie sich einschleichendes Unbehagen im Lynch-Stil, eine potenzielle Hitchcock-Suspensegeschichte im Kriechgang. Ziel ist dies aber nicht. Echtes Undergroundkino eben.

