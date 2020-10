58. Viennale - "Shirley": Horror-Schriftstellerin und Party-Crasherin

Eine an Schreibblockade laborierende, psychisch gestörte und bereits halb verwahrloste Autorin von Horrorromanen; ein scharfsinniger, witziger, doch eitler Uniprofessor; ein strebsamer Vorzeigestudent, der am gleichen College Karriere machen möchte; dessen frisch Angetraute, die vom Prof kurzerhand zu einer Mischung aus Hausmädchen für den verwahrlosten Haushalt und Aufpasserin für die labile Gattin verpflichtet wird. Das ist die Figurenkonstellation des Films "Shirley".

Dass aus dieser Konstellation ein glänzender, ebenso intelligenter wie unterhaltsamer Film entstanden ist, den man bei der Viennale keineswegs verpassen sollte, daran haben einige ihren Anteil. Die in Chicago lebende Dramatikerin Sarah Gubbins hat, angelehnt an die Lebensgeschichte der US-Autorin Shirley Jackson (1916-1965; "Spuk in Hill House", "The Lottery" u.a.) und den Roman "Shirley" von Susan Scarf Merrell ein Drehbuch geschrieben, das einerseits ein famoses Kammerspiel abgibt, andererseits Sozialkritik und literarische Anspielungen unter einen Hut bringt. Regisseurin Josephine Decker (39) erinnert in sorgsam ausgeleuchteten, stimmungsvollen Bildern an jene Collegeatmosphäre, die sie schon bei ihrem Kurzfilmdebüt "Naked Princeton" verwendete, und knüpft dabei genremäßig bei ihrem ersten Langfilm "Butter on the Latch" an, bei dem sich hinter einem Folkfestival zusehends eine mystische Parallelwelt offenbarte.

In "Shirley" mischt sich die bizarre Alltagswelt in dem unkonventionellen und chaotischen Intellektuellenhaushalt mit den Inhalten des Romans "Hangsaman", an dem sich die Titelfigur abmüht. Ausgehend vom wahren Fall einer verschwundenen Studentin entsteht eine beunruhigende Mischung aus Recherche und Fantasie, in der sich die junge Rose zu verstricken droht. Odessa Young spielt sie als durchaus selbstbewusste junge Frau, die keineswegs gewohnt ist, sich unterzuordnen, mit der neuen Situation aber rasch überfordert ist.

Das liegt zum guten Teil auch an der oscarreifen Performance von Elisabeth Moss als Shirley, die alle Register ihres Könnens zieht. Eine Alkoholikerin am Rande der Selbstaufgabe, eine Hexe mit manipulativen Kräften, eine einsame Frau auf der Suche nach Liebe und Verständnis, eine gegen das Versiegen ihrer Kreativität kämpfende Schriftstellerin, eine zynische Gesprächspartnerin, ein Party-Crasherin mit dämonischem Charme, eine Komplizin in einer Partnerschaft mit für Außenstehende schwer nachvollziehbaren Spielregeln - all' das und noch mehr spielt die 38-Jährige, die mit der 60er-Jahre-Serie "Mad Men" bekannt wurde und nun auch in einem Film brilliert, der wunderbar in die spießige 50er-Jahre-Atmosphäre eintaucht.

Damals galt die Devise "It's a man's world" noch uneingeschränkt, und daher können Professor Stanley (ebenfalls eindrucksvoll: Michael Stuhlbarg), der seine Übergriffigkeit mit Humor verbrämt, und der unscheinbare junge Kollege Fred (Logan Lerman), der keine Probleme hat, seine schwangere junge Frau mit Studentinnen zu betrügen, auch nahezu bedenken- und schrankenlos ihre Positionen behaupten. Doch die beiden Frauen raufen sich zusammen, werden Verbündete und Freundinnen und finden einander schließlich an einer einsamen Felsenklippe mitten im Wald, unter der Abgrund und Freiheit wartet.

Schon erwartet man ein furioses Finale nach dem Vorbild von "Thema und Louise". Doch Josephine Decker spielt nur mit einigen finalen Möglichkeiten. Ob sie auch Auswege wären, lässt sie offen. Abgeschlossen wird jedoch Shirleys Roman. Die Großaufnahme von Moss' Gesicht, während der Gatte als erster Leser seine Lektüre beendet, ist am Ende noch einmal ein kleines Drama für sich.

