58. Viennale - Sandra Wollner: "Es geht um die Auflösung eines Ichs"

Sandra Wollner konnte mit der Sci-Fi-Dystopie "The Trouble With Being Born", ihrem Abschlussfilm an der Filmakademie Ludwigsburg, heuer schon bei der Berlinale, der letztlich abgesagen Diagonale und der Romy-Verleihung Preise einheimsen. Kurz vor der Weltpremiere in Berlin sprach die Steirerin im Februar mit der APA über die Vorteile der Virtualität, ihren speziellen Blick und die Frage, ob sie zukunftsskeptisch ist.

APA: Wie bei Ihrem Erstling "Das unmögliche Bild" schauen Sie auch bei "The Trouble With Being Born" mit einer eigenen Perspektive auf Beziehungs- und Familienkonstellationen...

Wollner: Ich hatte das selbst nicht im Blick, nachdem es sich bei "The Trouble With Being Born" ja nicht um Realbeziehungen handelt. Dafür sind die Figuren in meinen Augen zu wenig haptisch. Meine Protagonisten sind realer in ihrer Erinnerung als in ihrem Sein. Ich sähe den Zusammenhang eher in der Frage der Erinnerung. Offensichtlich musste ich mich nochmals an dem identitätsstiftenden Narrativ als Erinnerung abarbeiten. (lacht)

APA: Und zugleich ist Ihr Zugang wieder sehr eigen, hatten Sie damals doch auf vermeintliche Privatvideos zurückgegriffen, und nun setzen Sie auf einen Androiden als Vehikel zur Psyche der Menschen...

Wollner: Ich versuche nie, etwas speziell originell oder anders zu machen. Für mich war die Perspektive das Entscheidende: Wer sieht zu? Bei "Das unmögliche Bild" ging es um die Selbstwerdung eines Ichs, in "The Trouble With Being Born" um die Auflösung eines Ichs. Insofern beginnt mein neuer Film vielleicht da, wo der andere aufgehört hat.

APA: Sie erzählen Ihren Film, für den Sie auch das Drehbuch mitverfasst haben, sehr zentrale über die visuelle Ebene. Wie sehr haben Sie diese genauen Kadrierungen im Script vorgegeben?

Wollner: Von Beginn einer Arbeit an sind bei mir konkrete Bilder vorhanden. Mir ist aber auch immer wichtig, beim Dreh selbst Momenten Raum zu lassen, die gerade erst entstehen. Wenn das Team klein genug ist, kann man in jede Richtung laufen.

APA: Man kann "The Trouble With Being Born" als technikskeptische Dystopie lesen. Wie sehen Sie selbst die Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz?

Wollner: Ich denke, diese Entwicklungen der KI können eine Bereicherung sein. Ich finde es unfassbar spannend, wie neuronale Netzwerke funktionieren. Unsere zunehmende Virtualisierung wirft uns eher auf unser Sein als Geisterwesen zurück - etwas, das wir immer gewesen sind.

APA: Die KI birgt für Sie also eher Möglichkeiten denn Risiken?

Wollner: Natürlich werden auch Fragen von Isolation und die Einsamkeit des Menschen an sich aufgeworfen. Das ist aber etwas, das letztlich immer vorhanden war beim Menschen, der in seinem Körper gefangen ist. So kann auch der Androide immer nur ein Monolog für sein Gegenüber sein, von dem er schließlich programmiert wurde. Aber wie sehr sind alle Gespräche, die wir als Menschen führen, nicht immer nur das Widerspiegeln unserer Innerlichkeit? Wann gehen wir wirklich in den Austausch?

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA)