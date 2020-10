58. Viennale - "Rizi": Leben en de-thai

Vier Dutzend Schnitte, zwei Stunden Dauer, zwei Menschen und keine Sprache: Das ist die Kurzformel für "Rizi", den ersten Spielfilm von Regisseur Tsai Ming-Liang seit "Stray Dogs" 2013, mit dem der 62-Jährige nach der Weltpremiere bei der Berlinale nun in Wien präsent ist. Ab dem heutigen Samstag ist das dröge Werk, das selbst von Freunden asiatischen Minimalismus viel Geduld abverlangt, bei der Viennale zu sehen.

Die Aufgabe des Cutters war bei "Rizi" jedenfalls ein Nebenjob, den Kameramann Chang Jhong-Yuan gleich in Personalunion miterledigte: Ganze zehn Schnitte waren innerhalb der ersten halben Stunde zu setzen - eine Frequenz, die sich über den Film hinweg nicht steigert.

Kang (interpretiert von Tsais Stammschauspieler Lee Kang-Sheng) ist ein Mann mittleren Alters, der in den Tag hineinlebt. Eingeführt wird er, wie er über mehrere Minuten hinweg aus seinem Zimmer regungslos den Regen beobachtet, wobei sich in seinem Gesicht Schmerz und Einsamkeit spiegeln.

Der jüngere Non (Anong Houngheuangsy) hingegen lebt in einer kleinen, kahlen Wohnung in Bangkok, kocht hingebungsvoll sein einsames Mahl, jobbt auf einem Markt und als Teilzeitmasseur, der auch Happy Endings offeriert. Just für ein solches treffen die beiden Protagonisten in der Mitte des Films in einem Hotelzimmer aufeinander, bevor beide wieder ihrer getrennten Wege gehen.

Tsai treibt dabei die Langsamkeit auf die Spitze, zeigt seine beiden Protagonisten bisweilen über viele Minuten in statischen Einstellungen beim Salatwaschen oder en detail bei einer Akupunkturbehandlung. All dies bleibt ohne Dialog, ohne Erklärung, ohne Dramaturgie. In den guten Momenten gelingen "Rizi" Einstellungen, die an die einsamen Gestalten der Bildkompositionen eines Edward Hopper denken lassen. Und doch ist die Kadrierung bei weitem nicht beständig so ausgefeilt.

Letztlich gelingt es dem Filmemacher zwar durchaus stimmig, zwei Charakteren über eine Zeit hinweg im fiktionalen Rahmen glaubhaft zu folgen. Das banale Leben als solches ist im Schneckentempoblick jedoch in der Regel nicht fesselnd genug, den Zuschauer länger als zwei Stunden bei der Stange zu halten. Andererseits geht sich der eine oder andere Powernap zwischen den einzelnen Schnitten ja aus.

(S E R V I C E - "Rizi" von Tsai Ming-Liang am 24. (Urania), 25. (Gartenbaukino), 27. (Stadtkino) und 29. Oktober (Gartenbaukino) sowie am 1. November (Blicklekino). www.viennale.at/de/film/rizi)