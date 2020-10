58. Viennale - "Hopper/Welles": Eine Ikone verhört die andere

Zwei Filmgiganten im Gespräch - oder besser gesagt: Ein Filmgigant im Verhör durch den anderen. Das ist die Grundlage für das Archivwerk "Hopper/Welles", ein Zeitdokument aus Ende 1970, das Produzent Filip Jan Rymsza für Filmenthusiasten editiert hat. Im Zentrum stehen der damals schon legendäre Orson Welles und der gerade aufstrebende Dennis Hopper. Ab Samstag ist das zweistündige Schwarz-Weiß-Werk bei der Viennale zu sehen.

Welles, der die Filmsprache mit "Citizen Kane" 1941 runderneuert hatte, ließ Hopper, der gerade mit seinem Regiedebüt "Easy Rider" zum neuen Indiestar geworden war, an einem Novembertag 1970 nach LA einfliegen, weil er den Kollegen für einen Cameoauftritt in seinem letztlich unvollendeten "The Other Side Of The Wind" haben wollte. Den Spielfilm editierte und veröffentlichte schließlich vor zwei Jahren Filip Jan Rymsza. Im Zuge dessen stieß der Filmemacher mit amerikanischer und polnischer Staatsangehörigkeit auch auf das mit zwei Kameras aufgenommene, fünfstündige Archivmaterial, das Welles einst vom Kennenlernabend mit Hopper gedreht hatte.

Nun hat Rymsza aus dem abendlich Gespräch einen gut zweistündigen Film montiert. Zu sehen ist im körnigen Schwarz-Weiß und verrauchten Kaminlicht dabei ausschließlich der immer leicht bekifft lachende Hopper. Denn primär führt der alte Welles wie bei einem Verhör das "Gespräch", auch wenn der Alte schon einmal darüber grummelt, weder Kommunismus noch Faschismus noch Washington zu mögen, weil er kein Mensch sei, der mit Organisationen gut könne. Zugleich bleibt hier immer ein wenig im Unklaren, was vielleicht doch inszeniert sein könnte zwischen den beiden Protagonisten und was realer Gesprächsmitschnitt.

Im Kern erinnert "Hopper/Welles" so zwar an Kent Jones Dokumentarfilm "Hitchcock/Truffaut", allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Dokumentierte das Werk den Entstehungsprozess von Francoise Truffauts gleichnamigem, legendären Interviewbuch, für das er die britische Hollywoodikone befragte, ist es hier umgekehrt. Hier wird der aufstrebende Newcomer vom Routinier ausgefragt.

Eigentlich sei er nur Regisseur geworden, um mehr Frauen abschleppen zu können, meint Hopper mit Cowboyhut an einer Stelle. Und ganz am Ende kommt man auch nochmals auf das Thema Sex und Liebe zurück. Dazwischen erörtert man aber doch zentrale Fragen des Filmemachens und der Gesellschaft. Was ist persönlicher Film? Macht man einen Film für das Publikum? Kann man die "Rednecks", wie Welles sie nennt, von einer anderen Sicht der Welt überzeugen? Und wie ist allgemein die Tendenz zur Gewalt in der US-amerikanischen Gesellschaft zu bewerten?

All das scheinen durchaus moderne Fragen, die heute noch die Debatte in den USA dominieren. Möglicherweise ist es erschreckend, wie wenig sich hier in 50 Jahren geändert hat. Oder auch beruhigend, scheinen Spaltungen und Gräben vielleicht doch nicht gar so neu, wie man bisweilen glauben mag.

(S E R V I C E - "Hopper/Welles" von Filip Jan Rymsza am 24. (Gartenbaukino), 25. (Stadtkino) und 30. Oktober (Metro Kinokulturhaus). www.viennale.at/de/film/hopperwelles)