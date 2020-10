58. Viennale - "Gunda": Ein Alltagsleben im Schweinesystem

Gunda wirkt beinahe entspannt bei der Geburt. Kein Schreien, kein Schwitzen. Minutenlang verharrt die Kamera von Wiktor Kossakovsky auf ihr, während ein Ferkel nach dem anderen die Muttersau umspielt. Es ist der minutenlange Schwarz-Weiß-Auftakt für das Filmessay, das den Namen seiner Hauptprotagonistin trägt - "Gunda". Ohne Kommentare, ohne Dialoge, ohne Musik lässt sich der russische Filmemacher bei seinem Porträt Zeit. Ab Freitag auf der Viennale.

Auch wenn Gunda über weite Strecken den Film trägt, wird sie nicht vermenschlicht. Gunda ist ein eher rustikales Hausschwein. Punkt. Wir sehen sie beim Säugen ihrer Ferkel, erleben sie beim Fressen in der Wiese und müssen am Ende miterleben, wie ihr die herangewachsenen Ferkel, man ist versucht zu sagen: die Kinder, genommen werden.

Denn letztlich ist "Gunda" mit seinen langsamen Kamerafahrten und seinen minutenlangen Einstellungen letztlich weniger ein Film über Schweine als über uns Menschen respektive unsere Wahrnehmung der Tiere, in die wir unsere Erwartungen, Gefühle hineinlesen. Das durchgängig in Schwarz-Weiß gehaltene Werk bleibt dabei immer sehr nah bei seinem Protagonisten, gibt keine Verortung der Lokalitäten, bietet keine Außenperspektive, sondern verbleibt immer unzweifelhaft bei der subjektiven Sicht seiner Protagonisten.

Dies sind neben Gunda ein paar ausgelassene Kühe auf der Weide und vor allem einige Hennen. Auch über deren Vorgeschichte erfährt man nichts, kann lediglich optisch rückschließen, dass sie wohl eher aus einer Legebatterie als vom Biohof stammen. So hat ein Huhn gar nur mehr ein Bein, mit dem es dennoch unverdrossen die offensichtlich neue Umgebung erkundet.

Nur einmal blickt eine Henne durch den Maschendraht als Zeichen der Zivilisation und einmal ist der Traktor des Bauern zu sehen. Ansonsten spielt der Mensch keine Rolle in diesem Leben und ist letztlich als Damoklesschwert selbstredend in den Köpfen der Zuschauer stets vorhanden. So ist "Gunda", der heuer auf der Berlinale Weltpremiere feierte, ein erstaunlich respektvoller, nicht vordergründig aktivistischer Film geworden, der seinen Protagonisten tatsächlich auf Augenhöhe begegnet. Zugleich muss man sich als Mensch darauf auch einlassen wollen und können - denn letzten Endes ist der Alltag eines Schweines dann auch nicht der aller aufregendste.

