58. Viennale - "Epicentro": Ein Streifzug durch das "utopische" Kuba

Einen eindrucksvollen Streifzug durch Geschichte und Gegenwart der "utopischen Insel" Kuba unternimmt der österreichische Filmemacher Hubert Sauper in seinem neuen Dokumentarfilm "Epicentro". Das titelgebende Epizentrum ist Havanna - Mittelpunkt "dreier dystopischer Kapitel der Geschichte: Sklavenhandel, Kolonialisierung and Globalisierung von Macht", sagt Sauper in der Einleitung. Der in Sundance ausgezeichnete Film wird nun ab Sonntag im Rahmen der Viennale gezeigt.

Ausgangspunkt von "Epicentro" ist die Explosion des Kriegsschiffs USS Maine im Jahr 1898, die zum Anlass für den spanisch-amerikanischen Krieg genommen wurde. Sauper verknüpft dieses Ereignis mit der fast zeitgleichen Erfindung des Kinos. In einem Jahr, in dem das Kino so unter Druck steht wie schon lange nicht mehr, ergründet der Film diese "Maschine der Träume", die schon immer auch zur Manipulation eingesetzt wurde. Auch die Explosion des Kriegsschiffs wurde zur Propaganda genutzt.

Nur der Beginn des Films wird kommentiert, danach lässt der Regisseur fast ausschließlich seine Protagonistinnen zu Wort kommen. Vor allem zwei Mädchen, die er immer wieder trifft, erzählen eloquent über die Geschichte Kubas und die aktuelle Situation des Landes.

"Wir machen einen Film über ausländische Einmischung, über Sklaverei und über die Menschen auf der Straße", erklärt eine der beiden ihrer Freundin. Von der Unterdrückung durch Spanien bis zum "gefühllosen" Trump, der das Embargo nicht aufhebt, beschreiben sie, wie Kuba bis heute ausländischer Einflussnahme ausgesetzt ist. Auch die Touristen, die sich in den bunten alten Autos herumkutschieren lassen oder ohne Rücksicht auf die Privatsphäre der Kubaner Fotos schießen, betrachtet die Doku kritisch.

Immer wieder werden die Gegensätze zwischen den reichen Amerikanern und den Kubanern deutlich. Über den Preis eines Kugelschreiber in der Auslage eines Luxusgeschäfts, der mehr als 2.000 Dollar kostet, können die Kinder nur laut lachen. Ihre Mutter verdiene gerade einmal vier Dollar am Tag, erzählt eines der Mädchen. Ob sie nicht gerne die ganze Auswahl an Konsumgütern der "outside world" hätte, fragt ein Tourist eine Kubanerin. Nein, ihr reichten "Drinks und Salsa", lacht sie. Eine andere Frau träumt dagegen davon, einmal Disneyland zu sehen.

Die Doku wechselt zwischen Gesprächen über die schwere Vergangenheit und Gegenwart des Landes und Szenen des Alltags in Havanna. In den heruntergekommenen Wohnungen der Frauen wird getanzt und gekocht, auf der Dachterrasse von Oona Castilla Chaplin, der Enkelin von Charlie Chaplin, bei der die beiden Mädchen Schauspielunterricht nehmen, gesungen und gelacht. Nicht alle Episoden fügen sich schlüssig ein, dennoch schafft Sauper mit der fast zwei Stunden langen Arbeit ein eindruckvolles Porträt Kubas und seiner Bewohner.

(S E R V I C E - "Epicentro" von Hubert Sauper am 25. (Gartenbaukino), 26. (Stadtkino) und 27. Oktober (Urania). www.viennale.at/de/film/epicentro)