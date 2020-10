58. Viennale - "Davos": Bürger, Bauer, Wirtschaftsboss

In Davos prallen die Gegensätze aufeinander. In der übers Jahr von kaum mehr als 10.000 Menschen bewohnten Graubündener Gemeinde drängen sich alljährlich beim Weltwirtschaftsforum (WEF) die Spitzen der globalisierten kapitalistischen Welt aus Wirtschaft und Politik. An diesen drei Tagen herrscht der Ausnahmezustand, an diesen drei Tagen blickt die Welt auf Davos, wo der US-Präsident auf den chinesischen Wirtschaftsboss und die deutsche Kanzlerin auf den Google-CEO trifft.

"Davos" heißt ganz nüchtern der Dokumentarfilm von Daniel Hoesl und Julia Niemann, der nach seinem Onlineantritt beim Festival Visions du reel in Nyon im April am Samstag im Stadtkino seine Viennale-Premiere feiert. Von Jänner 2018 bis Mai 2019 mietete sich das Team rund um Regisseur Hoesl und Autorin, Produzentin und Journalistin Niemann in Davos eine Wohnung, um in aller Ruhe die Vorbereitung und Abwicklung von zwei WEFs zu dokumentieren, vor allem aber das alltägliche Treiben dazwischen zu dokumentieren und einige Bewohner wie eine mit dem Überleben ringende Bauernfamilie übers Jahr hinweg zu begleiten.

Hoesl, dessen bisherige zwei Langfilme ("Soldat Jeannette", 2013, "Winwin", 2016) Spielfilme waren, und der vor zwei Jahren mit dem "Outstanding Artist Award für Spielfilm" ausgezeichnet wurde, hat sich für seinen ersten langen Dokumentarfilm dazu entschlossen, auf erklärende Offtexte und einen stringenten dramaturgischen Erzählfaden zu verzichten. Bewusst stellt er nicht die Höhepunkte, sondern die Randereignisse in den Mittelpunkt, den Graubereich neben dem Scheinwerferkegel, die Seitengasse, die Hintertüre. Er ist bei den mühsamen demokratischen Überzeugungsprozessen der skeptischen Bürger im Vorfeld ebenso dabei wie bei der Demontage der für wenige Tage aufgebauten Scheinwelt danach. Um den aufklärerischen Impetus nicht zu betonen, verzichtet er gleich ganz auf Erklärungen. Weswegen man etwa nichts von dem problematischen Double-bind erfährt, der die Innenstadt von Davos sukzessive zerstört: Für eine Woche WEF können Lokalbesitzer so viel Miete verlangen, dass sie es sich leisten können, ihre Geschäfte den Rest des Jahres leerstehen zu lassen.

Derlei Zusammenhänge muss man sich anlesen oder zusammenreimen. Das ist schade, denn die Grundaussage von "Davos" hat man in wenigen Minuten kapiert: Nirgendwo ist die kapitalistische Blase größer aufgeblasen als in diesem globalen Dorf: Die Membran ist dünn und in vielen Farben schillernd, doch es ist ein Luftschloss, dessen Substanzlosigkeit sich auch vor Ort beweist. Hier die Wenigen, dort die Vielen, hier die Macht, dort die Ohnmacht. Die vielen kommentarlosen Szenen, von der Totgeburt einer Kuh und den schwierigen Zukunftsdiskussionen am bäuerlichen Familientisch über Protestaktionen der örtlichen Jugend rund um das WEF bis zur glatten medialen Oberfläche des Events, dienen letztlich nur der zusätzlichen Illustration und weniger der zusätzlichen Erkenntnis.

Ein einziges Mal werden die Ebenen vermischt. Eine Flüchtlingssimulation konfrontiert WEF-Teilnehmer damit, wie sich jene Realität anfühlt, über die am Konferenztisch wenn überhaupt nur in grauer Theorie diskutiert wird. Mit den Teilnehmern wird dabei durchaus rüde umgegangen. Betroffenheit steht bei der anschließenden Nachbesprechung in den Gesichtern. Auch in Davos gibt es Migranten. Sie sind am WEF nicht vertreten. Es ist eine ganz andere Show, die hier abgeht. Und the show must go on.

(S E R V I C E - "Davos" von Daniel Hoesl und Julia Niemann am 24. (Stadtkino unter Anwesenheit der Filmemacher), 25. (Le Studio) und 26. Oktober (Metro Kinokulturhaus). www.davosfilm.com/der-film)