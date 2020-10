58. Viennale - "Bitte warten": Mit Technikern auf Hausbesuch

Es surrt, rauscht und pfeift. Immer wieder ertönt die monotone Stimme der Warteschleife. "Bitte warten" heißt der sehenswerte Dokumentarfilm von Pavel Cuzuioc, in dem der Filmemacher die Kommunikation selbst zum Thema macht. Der Film folgt Telekommunikationstechnikern in Osteuropa im Außendienst. Geduldig verbinden sie Kabel, testen Telefone und schließen Modems an. Dabei entspinnen sich Gespräche über Politik, das Angeln und den Zustand der Welt. Ab Freitag bei der Viennale.

Cuzuioc, der aus Moldawien stammt und seit 2000 in Wien lebt und arbeitet, begleitet in "Bitte warten" Angestellte der großen Telekommunikationsfirmen in der Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Moldawien. Wenn das Internet nicht funktioniert, der Fernsehempfang gestört ist oder das Telefon nicht klingelt, fahren sie zu den Kunden nach Hause. Während die Techniker die Kabel wieder richtig verbinden oder erklären, wie die Fernbedienung funktioniert, erzählen ihre Klienten, vor allem ältere Menschen, aus ihrem Leben und teilen ihre Gedanken über die moderne Welt.

In den meisten Wohnungen herrscht eine freundliche Atmosphäre, die Arbeiter bekommen zum Dank Tee oder Schnaps angeboten und haben nicht nur Tipps zum richtigen Umgang mit den Geräten parat. Mit der hustenden Katze sollte sie doch besser einmal zum Tierarzt, rät einer der Männer einer Kundin.

Sowohl in die Gedankenwelt der beiden Männer - der Film konzentriert sich vor allem auf Ghenadie aus der moldawischen Kleinstadt Cricov und Oleg aus Kiew - erhalten die Zuseher einen Einblick, als auch in das Leben ihrer Kunden in den von Armut geprägten Regionen. Eine Frau erzählt von ihrer Schlaflosigkeit, während ihr Fernseher repariert wird, ein Mann vom Tod seines drogenabhängigen Sohns.

Auch Klagen über die Telefonrechnung lauschen die Techniker geduldig. Ein älterer Mann zeigt Oleg seine Haifischzahnsammlung, danach wird mit einem Stamperl Wodka angestoßen. Sie erzählen sich von ihren Familien und sinnieren über verschiedene Gesellschaftsmodelle.

Auch ein Priester teilt seine Anschauungen mit der Kamera. "Wenn es keine Kommunikation gibt, verliert das Leben seine Bedeutung. Kommunikation ist alles", stellt er fest, bevor er vom Läuten seines Telefons unterbrochen wird. Ein schöner Film über das Funktionieren und Scheitern von Kommunikation und die Menschen, denen Cuzuioc auf seiner Reise begegnet.

