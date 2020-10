53-Jähriger in Oberösterreich niedergeschlagen und beraubt

Ein 53-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Schärding von drei unbekannten Burschen niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Das Trio versetzte dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser zu Boden stürzte. Sie nahmen ihm die Geldtasche ab und liefen davon. Der Einheimische erlitt eine Platzwunde an der Unterlippe und eine blutende Nase. Eine Fahndung nach dem Trio blieb ohne Erfolg, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

In Linz drehten zwei Männer durch und ließen die Fäuste fliegen. Im Lokal in der Innenstadt traten die beiden zuerst auf einen Mistkübel ein. Als ein 27-Jähriger die beiden ansprach, gingen sie auf ihn los. Dann griffen sie einen 26-Jährigen an, der als Streitschlichter dazwischen gehen wollte. Das Duo stieß den Mann zu Boden und trat mit Füßen gegen seinen Kopf. Im Anschluss schlugen sie noch einen 23-Jährigen. Die drei attackierten Lokalgäste kamen mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum Linz.

Aufgrund der Personenbeschreibungen und Videoaufzeichnungen konnten die Randalierer wenig später in einem anderen Lokal ausgeforscht und festgenommen werden. Der 23-jährige Somalier und der 21-jährige Linzer verhielten sich auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv.