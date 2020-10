Ein 51-Jähriger hat sich Donnerstagabend in Innsbruck bei Schießübungen in einem Schießstollen mit seiner Waffe selbst verletzt. Beim Holstern löste sich ein Schuss, der den Mann am Oberschenkel traf. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht, berichtete die Polizei.