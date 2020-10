49-jähriger Tiroler bei Holzarbeiten tödlich verunglückt

Ein 49-jähriger Mann ist am Freitag nach einem Unfall bei Holzarbeiten in Pfons (Bez. Innsbruck-Land) seinen schweren Verletzungen erlegen. Er zog mit einer Winde Baumstämme über eine Umlenkrolle aus dem Wald. Als plötzlich der Bolzen in der Umlenkrolle brach, wurde die Rolle gegen den Oberkörper des 49-Jährigen geschleudert. Obwohl per Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt und der 49-Jährige in die Klinik geflogen wurde, verstarb er noch am selben Tag im Spital.

Nach Angaben der Polizei trug sich der Unfall gegen 14.40 Uhr zu. Die Baumstämme sollten aus dem Wald auf einen Wiesenweg befördert werden.

Bei einem weiteren Holzarbeitsunfall in Stans (Bez. Schwaz) ist ebenfalls am Freitag ein 57-Jähriger unter einem Baumstamm eingeklemmt worden. Weil der Mann gegen 19.00 Uhr noch nicht nach Hause gekommen war, machte sich ein Angehöriger auf die Suche. Schließlich entdeckte er den 57-Jährigen in einem steilen Waldstück, er war unter einem Baum eingeklemmt. Wie sich der Unfall zugetragen hat, stand vorerst noch nicht fest. Der Angehörige alarmierte die Einsatzkräfte, die den 57-Jährigen bargen.