45-jähriger Rumäne starb bei Forstunfall in Kärnten

Ein 45-jähriger Rumäne ist am Donnerstag bei Holzarbeiten in Kärnten gestorben. Er fällte - mit Sicherheitskleidung und Helm ausgestattet - oberhalb der Gemeinde Weißensee (Bez. Spittal an der Drau) eine Fichte. Diese schlug auf eine Buche auf, die abbrach und den Mann unter sich begrub. Ein Arbeitskollege fand den Verunfallten und versuchte noch Erste Hilfe zu leisten. Der Rumäne dürfte aber sofort tot gewesen sein.