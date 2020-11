Einen ungewöhnlichen Diebstahl haben bisher unbekannter Täter in Innsbruck gemacht. Sie haben zwischen Freitag und Montag von einer Baustelle am Speckweg 42 Säcke Mörtel gestohlen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Außerdem entwendeten die Unbekannten auch noch einen Kompressor. Die Schadenssumme belaufe sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.