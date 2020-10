Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Schrems (Bezirk Gmünd) schwer verletzt worden. Der Lenker war nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Freitag von der B2 abgekommen und in den Straßengraben geraten. Danach prallt das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer wurde ins Landesklinikum Horn gebracht.