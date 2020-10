29 neue Bürgermeister nach den Vorarlberger Gemeindewahlen

Nach den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 13. September bzw. 27. September (Bürgermeister-Stichwahlen) gibt es in 29 der 96 Kommunen neue Gemeindeoberhäupter. Regierten vor den Urnengängen noch in acht Orten Frauen, so sind es jetzt nur noch sechs, bestätigte der Vorarlberger Gemeindeverband der APA einen Artikel der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung". Noch gar nicht als neues Stadtoberhaupt angelobt wurde Michael Ritsch (SPÖ, Bregenz).

Ritsch setzte sich in der Stichwahl überraschend gegen den Langzeit-Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) durch, erkrankte aber wenig später am Coronavirus. Aufgrund der angeschlagenen Gesundheit von Ritsch musste die konstituierende Stadtvertretungssitzung bereits zwei Mal verschoben werden. Am 2. November soll es nun aber soweit sein.

Außer Ritsch gibt es im Bezirk Bregenz (40 Gemeinden) noch elf weitere neue Bürgermeister, darunter auch Frank Matt in Lochau als erster grüner Bürgermeister Vorarlbergs. In Möggers steht mit Georg Bantel Österreichs dienstältester Bürgermeister weiter im Einsatz. Bantel wurde 1980 erstmals zum Gemeindechef gekürt, damals war er mit 24 Jahren Österreichs jüngster Bürgermeister.

Im Bezirk Bludenz (29 Gemeinden) kam es zu elf Wechseln, darunter in der namensgebenden Bezirksstadt. Dort übernahm der 28-jährige Simon Tschann das Ruder, der damit aktuell der jüngste Bürgermeister des Bundeslandes ist. Im Bezirk Feldkirch (24 Gemeinden) stehen sechs Ortschefs neu an der Spitze ihrer Kommunen. Keine Veränderungen gab es im Bezirk Dornbirn, der aus den zwei Städten Dornbirn und Hohenems sowie Österreichs einwohnerreichster Marktgemeinde Lustenau besteht.

In Dornbirn setzt Andrea Kaufmann ihre Arbeit fort, die am 9. November auch zur neuen Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands gewählt werden soll. Außer Kaufmann wurden auch Angelika Schwarzmann (Alberschwende, Bez. Bregenz) und Katharina Wöß-Krall (Rankweil, Bez. Feldkirch) im Amt bestätigt. Als vierte Frau setzte sich in Raggal (Bez. Bludenz) die erstmals angetretene Alexandra Martin in der Bürgermeisterdirektwahl durch. Durch die Gemeindevertretung wurden in Reuthe Bianca Moosbrugger-Petter (wie bisher) und in Lingenau (beide Bez. Bregenz) Carmen Steurer (neu) zu Bürgermeisterinnen bestimmt.