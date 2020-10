24-Jähriger attackierte in Tirol wegen Corona-Regeln Zugbegleiter

Ein 24-Jähriger, der sich nicht an die im öffentlichen Verkehr geltenden Corona-Regeln halten wollte, hat am Dienstag am Bahnhof Landeck einen 58-jährigen Zugbegleiter attackiert. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug der 24-Jährige dem Zugbegleiter ins Gesicht, berichtete die Polizei. Anschließend flüchtete der junge Mann. Er konnte im Zuge einer Fahndung von einem Polizeihund aufgespürt werden.

Dem 24-Jährigen war auf seiner Fahrt mit dem Zug von Wien nach Bregenz von einem Zugbegleiter die Weiterfahrt untersagt worden, weil er sich nicht an die Corona-Bestimmungen halten wollte. Am Bahnhof Landeck musste er den Zug verlassen. Der Zugbegleiter teilte dies auch dem Zugbegleiter des nächsten eintreffenden Zuges mit. Als dieser rund eine Stunde später am Bahnhof Landeck eintraf, wollte der 24-Jährige einsteigen und seine Fahrt in Richtung Bregenz fortsetzen.

Als der 58-jährige Zugbegleiter dem Fahrgast erklärte, dass er den Waggon wieder verlassen müsse, stieg der 24-Jährige zunächst wieder aus. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Als der Zugbegleiter wieder einsteigen und die Tür schließen wollte, zwängte der 24-Jährige seine Tasche zwischen die Tür, die sich daraufhin wieder öffnete. Nach einem erneuten Streit schlug der 24-Jährige dem 58-Jährigen ins Gesicht. Letzterer wurde dabei leicht verletzt.

Danach flüchtete der junge Mann, woraufhin der Fahrdienstleiter die Polizei verständigte. Der 24-Jährige konnte schließlich von einem Polizeihund in der Nähe des Bahnhofs, versteckt in einem Holzverschlag, aufgespürt werden. Er wurde vorübergehend festgenommen. Bei einer ersten Vernehmung zeigte er sich geständig. Der 24-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.