21 Tote nach Einsturz einer Kirche in Ghana

Beim Einsturz einer Kirche im westafrikanischen Ghana sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Kathpress auf Berufung des Senders BBC am Freitag. Staatspräsident Nana Akufo-Addo hatte zunächst von 15 Toten und acht Verletzten gesprochen; unter den Trümmern wurden jedoch weitere Leichen entdeckt.

Bei dem dreistöckigen Bau in Akyem Batabi im Osten des Landes handelt es sich laut Bericht um eine Pfingstkirche, die "Church of Prosperity". Ghanaischen Medienberichten zufolge befindet sich deren Pastor Akyem Batabi in Polizeigewahrsam.

In Westafrika stürzen immer wieder Kirchen ein. Ursache sind häufig Baumängel. Auch sind die Gebäude oft nicht für so viele Menschen ausgerichtet. 2014 starben in Nigerias Hafenmetropole Lagos 115 Personen, als die "Synagogue Church of All Nations" des TV-Predigers TB Joshua einstürzte.