18-Jähriger nach Überfall auf Tankstelle in Braunau festgenommen

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch eine Tankstelle in Braunau überfallen und ist kurze Zeit später festgenommen worden. Der Bursche wartete, bis um 3.30 Uhr keine Kunden mehr im Shop waren, ging hinein, holte sich ein Getränk und stellte es bei der Kasse ab. Dann ging er hinter die Theke und bedrohte die 21-jährige Angestellte mit einem Messer, berichtete die Polizei der APA. Sie machte die Kassenlade auf und der 18-Jährige steckte Geld in einen Plastiksack.

Der mit einem Tuch vor dem Gesicht maskierte Mann flüchtete zu Fuß. Beamten kontrollierten ihn später im Zuge der Fahndung unweit vom Tatort. Sie fanden Bargeld in der Unterhose des augenscheinlich durch Suchtgift Beeinträchtigten. Er wurde festgenommen und am Mittwochvormittag noch einvernommen.