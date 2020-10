17-jähriger Skifahrer bei Schanzensprung schwer verletzt

Ein 17-jähriger Skifahrer hat sich am Mittwoch in St. Leonhard im Pitztal bei einem Sprung über eine Schanze schwere Verletzungen am Rücken zugezogen. Der Jugendliche wollte über die eineinhalb Meter hohe Schanze im freien Skiraum einen sogenannten "Threesixty" springen. Er dürfte laut Polizei aber zu schnell angefahren sein und prallte mit seinem Rücken aus einer Höhe von etwa fünf Metern in den Tiefschnee.

Zwei weitere Sportler leisteten sofort Erste Hilfe. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.