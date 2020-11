15-jähriger Obersteirer bei Sturz mit Moped lebensgefährlich verletzt

Ein 15 Jahre alter Obersteirer ist am Dienstagabend mit seinem Moped in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gestürzt und hat dabei lebensbedrohliche Verletzungen davongetragen. Aus unbekannter Ursache war er von der Straße abgekommen und auf einen Grünstreifen geraten. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Bruck/Mur gebracht und von dort mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.